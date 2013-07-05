Syphax Airlines finalisiert Airbus Auftrag

Tunesiens Syphax Airlines hat bei dem europäischen Flugzeugproduzenten den Kauf von drei A320ceo und drei A320neo Flugzeugen finalisiert. Der Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Marktwert von 571 Millionen US Dollar.

Die Kaufabsichtserklärung wurde bereits im Januar 2013 bekannt gemacht und konnte nun fix abgeschlossen werden. Dieser Auftrag ist für Airbus die erste NEO Bestellung von einer in Afrika beheimateten Fluggesellschaft und stellt einen bedeutenden Durchbruch für den europäischen Flugzeugbauer in einem der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt dar. Syphax Airlines betreibt bereits zwei A319 und drei A320 und wird in Kürze den Betrieb mit einer geleasten A330-200 aufnehmen.