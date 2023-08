Swissport Angestellte kündigen Streik an

Die Arbeiter der Firma Swissport am Flughafen von London Gatwick haben sich mit einer deutlichen Mehrheit für zwei 24-Stunden Streiks ausgesprochen.

Die Gewerkschaft gab bekannt, die Angestellten hätten entschieden, am 25. und 29. August für jeweils 24 Stunden die Arbeit in Gatwick niederzulegen. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass die Anstellungsbedingungen nun auch auf anderen Flughäfen Englands zum Thema gemacht würden. Die Union sagte, der Beschluss zu streiken sei von 72% der Arbeitenden angenommen worden. 318 Personen werden an erwähnten Tagen nicht arbeiten. Auch in Stansted und Manchester stimmt man bereits über Streike ab.