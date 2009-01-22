Swiss verspricht 2009 Gewinn

Swiss CEO Christoph Franz geht optimistisch ins neue Jahr und rechnet auch 2009 mit einem operativen Gewinn.

Zwar sei das Umfeld schwierig, "wir können jedoch sagen, dass die Airline profitabel ist und auch 2009 bleiben wird", sagte er in Zürich. Der Mutterkonzern Lufthansa wagt keine Prognose.

Swiss brachte in den ersten neun Monaten 2008 mit EUR 237 Millionen gut die Hälfte des Lufthansagewinns im Passagiertransport ein. Franz, der als Nachfolger von Lufthansa Chef Wolfgang Mayrhuber gehandelt wird, spricht aber von einer Erholungsphase der gesamten Branche von zwei bis drei Jahren.