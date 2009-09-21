Swiss und Helvetic Airways verlängern Partnerschaft

Swiss und Helvetic Airways haben einen langfristigen Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen, der den Einsatz von drei Helvetic Flugzeugen zu Gunsten von Swiss bis Frühjahr 2014 regelt.

In den vergangenen drei Jahren wurde die ACMI-Zusammenarbeit (Aircraft Crew Maintenance and Insurance) zwischen Swiss International Air Lines und Helvetic Airways sukzessive ausgebaut, und zwar von einem Flugzeug im Jahr 2006 auf drei Flugzeuge im laufenden Jahr. Jetzt haben Swiss und Helvetic Airways einen langfristigen Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen, der den Einsatz von drei Helvetic Flugzeugen inklusive Besatzung zu Gunsten von Swiss bis Frühjahr 2014 regelt. Helvetic Airways und ihre Mitarbeiter sind Stolz darauf, dass Swiss durch diese langfristige Kooperation Qualität und Engagement von Helvetic Airways honoriert. Helvetic Airways AG, eine Schweizer Fluggesellschaft, betreibt vier Fokker 100. Drei Flugzeuge stehen im Rahmen einer ACMI-Partnerschaft langfristig im Dienst der Swiss. Eine vierte Fokker 100 setzt Helvetic Airways im eigenen Linien- und Chartergeschäft ein. Die Gesellschaft beschäftigt 125 Mitarbeitende.