Swiss schneidet im September besser ab als Lufthansa

Gleichzeitig mit den eigenen Verkehrszahlen veröffentlichte die Lufthansa natürlich auch die Monatsbilanz der Schweizer Fluggesellschaft Swiss.

Diese fiel besser aus als die der „Muttergesellschaft“. Die Auslastung betrug im Schnitt 82,8%, auf europäischen Flügen 76,5% (-1,1 Punkte) und interkontinental 85,7% (+2 Punkte). Swiss transportierte im September 1.178.362 Passagiere, im letzten Jahr waren es noch 1.087.821 gewesen, die Anzahl Flüge stieg um 7,3% auf 11.208. Seit Jahresbeginn gerechnet betrug die Auslastung durchschnittlich 80,9% (+0,4 P), in den neuen Monaten wurden insgesamt 10,1 Millionen Passagiere befördert.