Swiss mit tieferen Treibstoffzuschlägen unterwegs

Seit heute erhebt Swiss International Air Lines tiefere Treibstoffzuschläge. Für eine Europastrecke werden neu 29 CHF und für eine Überseestrecke 114 CHF Aufpreis fällig.

Die tiefern Rohstoffpreise machen eine weitere Senkung der Treibstoffzuschläge möglich, im Juli kostete das Fass Rohöl noch 145 Us Dollar, der Preis für das Fass bewegt sich an den Spottmärkten momentan um die 45 US Dollar. Für SWISS Langstreckenflüge wird der Zuschlag um CHF 30 auf neu CHF 114 pro Flugstrecke gesenkt. Für Europaflüge (inklusiv Kairo und Tel Aviv) sinkt der Treibstoffzuschlag pro Flugstrecke um CHF 7 auf CHF 29. Diese Massnahme betrifft alle Tickets mit Reiseantritt in der Schweiz, die ab dem 13. Januar 2009 ausgestellt werden. Link: Swiss