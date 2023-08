Swiss mit solidem Quartalsgewinn

Die Lufthansa Tochter Swiss konnte im dritten Quartal 2011 einen operativen Gewinn von 159 Millionen Franken erwirtschaften, ein Jahr zuvor waren es 171 Millionen Franken.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2011 ist der Umsatz um 5 Prozent auf 3,707 Milliarden Franken gestiegen. Der operative Gewinn konnte in den ersten drei Quartalen von 232 Millionen Franken auf 288 Millionen Franken verbessert werden. In den ersten neuen Monaten konnte das Passagiervolumen gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 9,5 Prozent auf 11,56 Millionen gesteigert werden.