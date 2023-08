Swiss mit sehr guten Quartalszahlen

Die Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines glänzt mit sehr gutem 1. Quartal. Trotz Rekord hohen Treibstoffpreisen weist Swiss einen operativen Quartalsgewinn von 91 Millionen Franken.

Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahrs um 12 Prozent auf 1,22 Milliarden Franken. Im gleichen Berichtszeitraum sank der Betriebsgewinn um 23 Prozent auf 91 Millionen Franken. Wenn man das Resultat mit anderen Fluggesellschaften vergleicht, ist die Swiss mit sehr soliden Zahlen unterwegs. In den ersten drei Monaten flogen 3 Millionen Fluggäste mit Swiss, das ist ein Plus von 11,8 Prozent.