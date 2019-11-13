Swiss mit mehr Passagieren

Boeing 777-300ER Swiss (Foto: Boeing)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Oktober 2019 insgesamt 1,960 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober waren das 4,4 Prozent mehr.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg das Angebot im Oktober verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 0,2 Prozent auf 5,497 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 1,5 Prozent auf 4,663 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 84,8 Prozent und verbesserte sich damit um 1,1 Prozentpunkte.

Mit Swiss flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 18,456 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 5,7 Prozent.