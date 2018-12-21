Swiss mit mehr Passagieren

Bombardier CSeries Swiss (Foto: Bombardier)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im November 2018 insgesamt 1,456 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von acht Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 9,5 Prozent auf 4,896 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um zwölf Prozent auf 3,863 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 78,9 Prozent und verbesserte sich somit um 1,7 Prozentpunkte.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres beförderte die Swiss 18,901 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 9,6 Prozent.