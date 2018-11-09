Swiss mit mehr Passagieren

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Oktober 2018 insgesamt 1,873 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober waren das 9,8 Prozent mehr.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg das Angebot im Oktober verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 11,4 Prozent auf 5,496 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 11,8 Prozent auf 4,568 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 83,1 Prozent und verbesserte sich damit um 0,3 Prozentpunkte.

Mit Swiss flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 17,415 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 9,6 Prozent.