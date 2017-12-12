Swiss mit mehr Passagieren

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im November 2017 insgesamt 1,375 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 5,4 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 8,9 Prozent auf 4,467 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 6,1 Prozent auf 3,450 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 77,2 Prozent und verschlechterte sich somit um zwei Prozentpunkte.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres beförderte die Swiss 17,505 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,4 Prozent.