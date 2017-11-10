Swiss mit mehr Passagieren

SWISS CSeries mit Patrouille Suisse (Foto: YouTube Schnitt)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Oktober 2017 insgesamt 1,730 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober waren das 1,2 Prozent mehr.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg das Angebot im Oktober verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 4,5 Prozent auf 4,930 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 3,8 Prozent auf 4,086 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 82,9 Prozent und verschlechterte sich damit um 0.6 Prozentpunkte.

Mit Swiss flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 16,130 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 5,4 Prozent.