Swiss mit mehr Passagieren

Swiss Avro (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im November 2016 1,306 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 4,3 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 11,1 Prozent auf 4,100 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 9,1 Prozent auf 3,249 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 79,2 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,5 Prozentpunkte.

Der hohe Zuwachs bei den Passagierzahlen lässt sich durch den Pilotenstreik bei der Muttergesellschaft Lufthansa erklären.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres beförderte die Swiss 16,613 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 2,1 Prozent.