Swiss mit mehr Passagieren

Swiss Avro (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im November 2015 1,252 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer leichten Zunahme von 1,6 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 1,8 Prozent auf 3,691 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück genommen, die Nachfrage verschlechterte sich um 0,4 Prozent auf 2,977 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 80,7 Prozent und verbesserte sich somit um 1,2 Prozentpunkte.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres beförderte die Swiss 16,265 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,8 Prozent.