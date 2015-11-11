Swiss mit mehr Passagieren

Swiss Avro (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Oktober 2015 1,589 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von einem Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg das Angebot im Oktober verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 2,2 Prozent auf 4,184 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um ein Prozent auf 3,526 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 84,3 Prozent und verschlechterte sich damit um einen Prozentpunkt. Bei der Fracht musste die Swiss im Oktober einen Rückgang von 3,8 Prozent auf 135 Millionen Frachttonnenkilometer vermelden.

Mit Swiss flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 15,013 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,8 Prozent.