Swiss mit mehr Passagieren

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im November 2014 1,232 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer leichten Zunahme von 0,9 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 1,7 Prozent auf 3,758 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 3,2 Prozent auf 2,996 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei 79,7 Prozent und verbesserte sich somit um 1,2 Prozentpunkte. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres beförderte die Swiss 15,974 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,3 Prozent.