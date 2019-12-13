Swiss mit mehr Passagieren im November

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im November 2019 insgesamt 1,543 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von sechs Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 0,9 Prozent auf 4,921 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 5,3 Prozent auf 4,071 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 82,7 Prozent und verbesserte sich somit um 3,5 Prozentpunkte.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres beförderte die Swiss 19,999 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,7 Prozent.