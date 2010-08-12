Swiss mit mehr Passagieren im Juli

Im Juli flogen mit Swiss International Air Lines 1,327 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einem Plus von 5,1 Prozentpunkten.

In Europa wie auf der Langstrecke ist die Erholung gut sichtbar. Bei den Europaflügen stiegen im Juli 2010 mit 1,045 Millionen Passagieren 4,2 Prozent mehr Fluggäste ein als im Juli des Vorjahres. Im Interkontinentalen Verkehr konnte Swiss um 8,6 Prozent auf 282.190 Fluggäste zulegen. Die Auslastung lag im Europaverkehr bei soliden 79,5 Prozent, im Langstreckenverkehr verbesserte sich die Auslastung um 1,4 Prozent auf hervorragende 91,2 Prozent. Die Frachtleistung konnte um 36 Prozent gesteigert werden.