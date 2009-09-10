Swiss mit mehr Fluggästen

Gegenüber dem Vorjahresaugust konnte Swiss die durchschnittliche Auslastung um 1,6 Punkte auf solide 87,3 Prozent erhöhen.

Im August transportierte Swiss 1,276 Millionen Fluggäste, das entspricht einer Zunahme von 2,6 Prozent. Auf den Interkontinentalen Routen lag die Auslastung mit 90,9 Prozent um 1,4 Prozent höher als im Vorjahresaugust, im Europaverkehr verbesserte sich die Auslastung um 2,7 Prozentpunkte auf 80,3 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresaugust baute Swiss ihr Angebot um 4,3 Prozentpunkte auf 2,967 Milliarden Sitzplatzkilometer ab, die Nachfrage ging um 2,5 Prozent auf 2,589 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Bei der Fracht nahm die Nachfrage um 14 Prozent ab.