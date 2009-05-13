Swiss mit mehr Fluggästen im April

Swiss konnte gegen den allgemeinen Trend im laufenden Berichtsmonat April erneut mehr Passagiere transportieren als ein Jahr zuvor.

Swiss konnte gegen den allgemeinen Trend im Berichtsmonat April erneut mehr Passagiere transportieren als ein Jahr zuvor.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stiegen im April 2009 1,16 Millionen Fluggäste zu, das entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einem Plus von 2,1 Prozent. Swiss erhöhte das Angebot um 4,8 Prozent auf 2,92 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung sank um 3,4 Punkte auf 77,7 Prozent, da die Kapazitätsausweitung vom Markt nicht vollständig absorbiert wurde. Verkauft wurden im April 2,270 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 0,4 Prozent mehr als im April 2008.

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