Swiss mit leicht mehr Passagieren

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juni 2014 1,524 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 0,8 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter wurde die Verkehrsleistung um 2,2 Prozent auf 3,989 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während die Nachfrage mit 3,383 Milliarden Sitzplatzkilometer unverändert blieb. Die Sitzplatzauslastung lag immer noch bei soliden 84,8 Prozent, sie verschlechterte sich jedoch um 1,8 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im Juni um 2,8 Prozent wachsen und flog rund 134 Millionen Fracht Tonnenkilometer ab. Mit Swiss flogen im ersten Halbjahr 2014 8,192 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Abnahme von 0,4 Prozent.