Swiss mit leicht mehr Passagieren

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juli 2013 1,662 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 0,4 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter stieg die Verkehrsleistung im Juli verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 3,2 Prozent auf 4,236 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 3,3 Prozent auf 3,725 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei soliden 87,8 Prozent und blieb somit konstant. Bei der Fracht konnte die Swiss im Juli 2013 eine Zunahme von 0,3 Prozent auf 131 Millionen Tonnenkilometer verzeichnen.