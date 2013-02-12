Swiss mit leicht besseren Passagierzahlen

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Januar 2013 1,246 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 0,2 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Januar 2013 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 2,3 Prozentpunkte auf 3,670 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 3,1 Prozentpunkte auf 2,795 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei 76,2 Prozent und verbesserte sich somit um 0,6 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im Januar eine Zunahme von 9,6 Prozentpunkten auf 120 Millionen Fracht Tonnen Kilometer vermelden.