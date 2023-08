Swiss mit höherer Auslastung im Mai

Trotz der hohen Angebotserweiterung von 7,5 Prozent konnte die Lufthansa Tochter Swiss ihre Auslastung auf 79,3 Prozent leicht steigern.

Bei der Swiss läuft das Geschäft blendend, mit der Schweizer Airline flogen im Berichtsmonat Mai 1,18 Millionen Fluggäste, das ist eine Zunahme von 15,3 Prozent. Auf den Interkontinentalen Routen weitete die Airline ihr Angebot um 13,3 Prozent aus, die Angebotsausweitung konnte fast vollständig am Markt abgesetzt werden, der Ladefaktor sank lediglich um 0,5 Punkte auf immer noch solide 81,8 Prozent. In Europa wurde um 6,7 Prozent ausgebaut. In diesem Segment nahm die Nachfrage stärker zu, so resultierte ein Auslastungsplus von 3,4 Prozent. Die Europa Flüge waren durchschnittlich zu 74,1 Prozent voll.