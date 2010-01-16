Swiss mit höheren Treibstoffzuschlägen

Auf der Kurzstrecke werden die Zuschläge um 3 Schweizer Franken angehoben und auf der Langstrecke wird um 12 Schweizer Franken erhöht.

Die jüngste Steigerung der Rohöl- und Kerosinpreise erfordert eine moderate Anpassung der Treibstoffzuschläge. Für Europaflüge (inklusive Kairo und Tel Aviv) wird der Treibstoffzuschlag pro Flugstrecke um CHF 3 auf CHF 37 erhöht. Für Langstreckenflüge steigt der Zuschlag um CHF 12 auf CHF 146 pro Flugstrecke. Diese Massnahme betrifft alle Tickets mit Reiseantritt in der Schweiz, die ab dem 21. Januar ausgestellt werden. Alle bis zum 20. Januar 2010 ausgestellten Tickets unterliegen der alten Regelung.

SWISS beobachtet den Ölpreis kontinuierlich und wird zukünftige Anpassungen der Zuschläge von der weiteren Entwicklung des Treibstoffpreises auf dem Rohstoffmarkt abhängig machen.