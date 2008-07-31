Swiss mit gutem Gewinn

Die zur Lufthansa gehörende Swiss konnte gestern wieder einen hervorragenden Halbjahresgewinn melden.

Bei einem Umsatz von 2,556 Milliarden Franken erwirtschaftete die Swiss einen Gewinn (EBIT) von 262 Millionen Franken. Der Umsatz steigerte sich um 10,9 Prozent und der Gewinn verschlechterte sich um 15,8 Prozent. Trotz dieses leichten Gewinnrückgangs ist die Swiss International Air Lines sehr solide unterwegs. Der Geschäftsführer sieht im heutigen Umfeld mit den hohen Treibstoffpreisen und den Rezessionsängsten, ausgelöst durch die Immobilienkrise, einen stürmischen Flug vor sich. Er ist jedoch überzeugt, dass Swiss solide positioniert ist, um den Turbulenzen zu trotzen.