Swiss meldet weniger Passagiere

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im November 2012 1,245 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einer Abnahme von 0,2 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 2,4 Prozentpunkte auf 3,545 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 4,5 Prozentpunkte auf 2,823 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei 79,6 Prozent und verbesserte sich damit um 1,6 Prozentpunkte. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres beförderte die Swiss 15,606 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 3,3 Prozentpunkten.