Swiss meldet weniger Passagiere

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Februar 2015 1,141 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Abnahme von 0,2 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im Februar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 2,1 Prozent auf 3,531 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 2,722 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei 77,1 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,1 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im Februar 2015 um gut vier Prozent wachsen, die Airline mit Hauptsitz in Basel absolvierte im Februar 129 Millionen Fracht Tonnen Kilometer.