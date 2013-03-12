Swiss meldet weniger Passagiere

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Februar 2013 1,164 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Abnahme von 1,9 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im Februar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 1,3 Prozentpunkte auf 3,351 Milliarden Sitzplatzkilometer reduziert, die Nachfrage verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 2,610 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei immer noch unbefriedigenden 77,9 Prozent und verbesserte sich somit um 2,1 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im Februar 2013 um 3,3 Prozentpunkte wachsen, die Airline mit Hauptsitz in Basel absolvierte im Februar 119 Millionen Fracht Tonnen Kilometer.