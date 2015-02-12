Swiss meldet stabile Passagierzahlen

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Januar 2015 1,205 Millionen Fluggäste, das waren praktisch gleich viele wie im Vorjahresjanuar.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 2,2 Prozent auf 3,906 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um zwei Prozent auf 3,042 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 77,9 Prozent und verschlechterte sich somit um 0,1 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste die Swiss im Januar eine Abnahme von 1,5 Prozent auf 120 Millionen Fracht Tonnen Kilometer vermelden.

Im letzten Jahr konnten Swiss und Edelweiss zusammen 17,270 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 1,4 Prozent.