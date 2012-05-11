Swiss meldet solides Passagierwachstum

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im April 2012 1,448 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von sechs Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im April 2012 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 6,2 Prozentpunkte auf 3,684 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 8,7 Prozentpunkte auf 3,078 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei soliden 83,6 Prozent und verbesserte sich somit um zwei Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im April 2012 um sechs Prozentpunkte wachsen, die Airline mit Hauptsitz in Basel absolvierte im April 121 Millionen Fracht Tonnen Kilometer.