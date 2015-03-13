Swiss meldet solides Geschäftsjahr

Swiss Avro (Foto: Swiss)

Die Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines konnte bei einem Umsatz von 5,212 Milliarden Schweizer Franken einen operativen Gewinn von 347 Millionen Franken erwirtschaften.

Verglichen mit dem Vorjahr haben sich die Erträge um knapp ein Prozent auf 5,212 Milliarden Franken verbessert. Der operative Gewinn verbesserte sich um 31 Prozent auf 347 Millionen Franken. Bei der Swiss International Air Lines und ihren Tochterunternehmungen waren 2014 laut Angaben von Lufthansa 8.694 Personen beschäftigt.

Mit der Swiss flogen im vergangenen Geschäftsjahr 2014 17,270 Millionen Passagiere, dies entspricht einem leichten Plus von 1,7 Prozent.