Swiss meldet soliden März

Swiss Avro (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im März 2017 insgesamt 1,437 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einem Wachstum von 5,4 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im März 2017 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 6,9 Prozent auf 4,339 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich dabei um 7,8 Prozent auf 3,384 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 78,0 Prozent und verbesserte sich somit um 0,7 Prozentpunkte.

Mit Swiss flogen in den ersten drei Monaten des laufenden Jahrs 3,928 Millionen Passagiere, das waren 6,3 Prozent mehr als im ersten Quartal 2016.