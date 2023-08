Swiss meldet solide November Zahlen

Mit Swiss flogen im November 1,111 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Plus von 3,4 Prozent.

Das Europanetz wurde gegenüber dem Vorjahresnovember weiter ausgebaut, in diesem Segment baute die Lufthansa Tochter die Anzahl durchgeführter Flüge um 3,4 Prozent aus, auf den Langstrecken wurde die Anzahl der angebotenen Flüge um 9,5 Prozent eingeschränkt. Das Europasegment erweist sich einmal mehr als Stütze des Geschäfts, hier baute die Schweizer Fluggesellschaft ihr Angebot während der Selbstfindung nach dem Swissair Debakel viel zu stark ab, packte in den letzten beiden Krisenjahren jedoch die Chance das lukrativen Marktfeld wieder besser abzudecken und nichtsdestotrotz der Billigkonkurrenz auf den Zahn zu fühlen. Im Europa Verkehr stiegen bei Swiss im November 2009 881.110 Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von sieben Prozent. Auf den Interkontinentalen Strecken Transportierte Swiss 229.906 Passagiere, dies entspricht einer Abnahme von 8,6 Prozent. Die Auslastung auf den Europa Flügen lag im November bei 69,6 Prozent, was einem Plus von 3,1 Prozent entspricht. Auf der Langstrecke lag der Sitzladefaktor bei soliden 86,3 Prozent, dies entspricht einer Zunahme von 3,8 Prozent.