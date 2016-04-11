Swiss meldet rückläufigen März

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im März 2016 1,364 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Abnahme von 0,6 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im März 2016 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 1,9 Prozent auf 4,053 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verschlechterte sich dabei um 2,9 Prozent auf 3,141 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 77,5 Prozent und verschlechterte sich somit um 3,8 Prozentpunkte.