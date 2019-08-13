Swiss meldet mehr Passagiere

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juli 2019 insgesamt 2,213 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einem Wachstum von 6,5 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter stieg die Verkehrsleistung im Juli verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um fünf Prozent auf 5,808 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 4,6 Prozent auf 5,109 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 88,0 Prozent und hat sich somit um 0,4 Prozentpunkte verschlechtert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahrs flogen mit Swiss und Edelweiss 12,307 Millionen Passagiere, das waren 5,5 Prozent mehr als in derselben Vorjahreszeitspanne.