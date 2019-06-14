Swiss meldet mehr Passagiere

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines flogen im Mai 2019 insgesamt 1,859 Millionen Fluggäste, das waren 3,6 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung um 7,3 Prozent auf 5,409 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um sieben Prozent auf 4,408 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 81,5 Prozent und verschlechterte sich somit um 0,2 Prozentpunkte.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Swiss 8,101 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 4,7 Prozent.

In diesen Verkehrszahlen sind auch die von Edelweiss Air enthalten.