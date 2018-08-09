Swiss meldet mehr Passagiere

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juli 2018 insgesamt 2,071 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einem Wachstum von 4,5 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter stieg die Verkehrsleistung im Juli verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 7,3 Prozent auf 5,536 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 8,1 Prozent auf 4,858 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 87,7 Prozent und hat sich somit um weitere 0,7 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahrs flogen mit Swiss 11,619 Millionen Passagiere, das waren 8,7 Prozent mehr als in derselben Vorjahreszeitspanne.