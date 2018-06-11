Swiss meldet mehr Passagiere
11.06.2018 RK
Mit Swiss International Air Lines flogen im Mai 2018 insgesamt 1,788 Millionen Fluggäste, das waren 13,1 Prozent mehr als im Vorjahresmai.
Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung um 7,1 Prozent auf 5,041 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 9,6 Prozent auf 4,097 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 81,3 Prozent und verbesserte sich somit um 1,9 Prozentpunkte.
In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Swiss 7,706 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 7,7 Prozent.