Swiss meldet mehr Passagiere

Boeing 777-300ER Swiss (Foto: Boeing)

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juni 2017 insgesamt 1,639 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von 5,8 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter wurde die Verkehrsleistung um 6,5 Prozent auf 4,776 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 10,7 Prozent auf 3,954 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 3,2 Prozentpunkte auf 82,2 Prozent.

Mit Swiss flogen im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 8,764 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,1 Prozent.