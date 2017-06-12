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Swiss meldet mehr Passagiere

12.06.2017 JS
Boeing 777-300ER Swiss
Boeing 777-300ER Swiss (Foto: Boeing)

Mit Swiss International Air Lines flogen im Mai 2017 insgesamt 1,574 Millionen Fluggäste, das waren 1,2 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung um 5,1 Prozent auf 4,711 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 7,6 Prozent auf 3,740 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 79,4 Prozent und verbesserte sich somit um 1,8 Prozentpunkte.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Swiss 7,125 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 6,2 Prozent.

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