Swiss meldet mehr Passagiere

Bombardier CSeries Swiss (Foto: Bombardier)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im September 2016 1,682 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Zunahme von 4,5 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 14,9 Prozent auf 4,777 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 10,9 Prozent auf 3,920 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 82,1 Prozent und verminderte sich damit um 2,9 Prozentpunkte.

Swiss konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 13,597 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 1,3 Prozent.