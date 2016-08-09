Swiss meldet mehr Passagiere

Swiss Avro (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juli 2016 1,841 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einem Wachstum von 4,4 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter stieg die Verkehrsleistung im Juli verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 12,2 Prozent auf 4,983 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 9,5 Prozent auf 4,309 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 86,5 Prozent und hat sich somit um 2,1 Prozentpunkte verschlechtert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahrs flogen mit Swiss 10,101 Millionen Passagiere, das waren 0,7 Prozent mehr als in derselben Vorjahreszeitspanne.