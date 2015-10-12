Swiss meldet mehr Passagiere

Swiss Avro (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im September 2015 1,610 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Zunahme von 1,6 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 3,1 Prozent auf 4,158 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich nur leicht um 1,4 Prozent auf 3,535 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 85 Prozent und verminderte sich damit um 1,4 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste die Swiss im September 2015 eine Abnahme von 8,3 Prozent auf 124 Millionen Frachttonnenkilometer hinnehmen.

Swiss konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 13,424 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 1,9 Prozent.