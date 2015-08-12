Swiss meldet mehr Passagiere

Swiss Avro (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juli 2015 1,763 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einem Wachstum von 5,1 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter stieg die Verkehrsleistung im Juli verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 4,3 Prozent auf 4,441 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 5,5 Prozent auf 3,934 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 88,6 Prozent und hat sich somit um 1,1 Prozentpunkte verbessert. Bei der Fracht musste die Swiss im Juli 2015 einen Rückgang von 5,1 Prozent auf 131 Millionen Tonnenkilometer hinnehmen.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahrs flogen mit Swiss 10,029 Millionen Passagiere, das waren 1,6 Prozent mehr als in derselben Vorjahreszeitspanne.