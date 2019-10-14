Swiss meldet hohen Passagierzuwachs

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Mit Swiss und Edelweiss flogen im September 2019 insgesamt 2,006 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 6,8 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 3,2 Prozent auf 5,332 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 3,5 Prozent auf 4,567 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,7 Prozent und konnte somit um 0,2 Prozentpunkte verbessert werden.

Swiss konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 16,248 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von 5,9 Prozent.