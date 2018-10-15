Swiss meldet hohen Passagierzuwachs

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im September 2018 insgesamt 1,873 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 9,9 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 4,8 Prozent auf 5,162 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 8,4 Prozent auf 4,383 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 84,9 Prozent und konnte somit um 2,8 Prozentpunkte verbessert werden.

Swiss konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 15,540 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 9,5 Prozent.