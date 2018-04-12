Swiss meldet guten März

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im März 2018 insgesamt 1,547 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einem Wachstum von 7,1 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im März 2018 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 6,8 Prozent auf 4,770 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich dabei um 12,4 Prozent auf 3,927 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 82,3 Prozent und verbesserte sich somit um 4,1 Prozentpunkte.

Mit Swiss flogen in den ersten drei Monaten des laufenden Jahrs 4,106 Millionen Passagiere, das waren vier Prozent mehr als im ersten Quartal 2017.