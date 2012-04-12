Swiss meldet Passagieranstieg

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im März 2012 1,389 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 7,3 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im März 2012 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 6,2 Prozentpunkte auf 3,726 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 10,4 Prozentpunkte auf 2,996 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei soliden 80,4 Prozent und verbesserte sich somit um 3,1 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im März 2012 um 5,4 Prozentpunkte wachsen, die Airline mit Hauptsitz in Basel absolvierte im März 132 Millionen Fracht Tonnen Kilometer.